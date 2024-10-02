Підконтрольний російським окупантам «Верховний суд» так званої «ДНР» виніс вирок трьом українським військовим, звинувачуючи їх у нібито вбивстві мирних жителів Маріуполя.

Про це повідомили Генеральна прокуратура РФ та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Серед засуджених — Богдан Потапов, Дмитро Брайко та Ескендер Кудусов.

За версією незаконного суду, у квітні 2022 року Потапов, перебуваючи на позиції біля Маріупольського металургійного комбінату, буцімто розстріляв двох цивільних, виконуючи «наказ» від Брайка та Кудусова.

Їм інкримінували злочини за двома статтями російського кримінального кодексу:

вбивство на ґрунті ненависті;

жорстоке поводження з цивільними та використання заборонених методів у війні.

Богдана Потапова та Дмитра Брайка засудили до 28 років колонії суворого режиму, а Ескендера Кудусова — до 29 років і 6 місяців.

За словами Петра Андрющенка, понад 120 українських захисників Маріуполя вже отримали «вироки» з надмірними термінами за злочини, яких вони не вчиняли.

Українська сторона поки не прокоментувала ці «судові рішення».