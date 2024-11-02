Росіяни продовжують відбирати нерухомість українських та інших бізнесменів в окупованому Криму. Зокрема, за поточний рік кримський псевдопарламент прийняв рішення про "націоналізацію" щонайменше 1200 об'єктів нерухомості на суму 4,5 мільярда рублів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Як стверджує місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов, усе “націоналізоване” майно належало українським бізнесменам, або тим, хто “не дружньо” налаштований до Росії.

У ЦНС зазначили, що станом сьогодні найбільші активи в Криму вже стали власністю РФ або продані новим “господарям”. Перед усім мова йде про курортні комплекси та нерухомість комерційного призначення.

Тим часом запорізький гауляйтер Євген Балицький повідомив, що більше тисячі баз відпочинку на узбережжі Азовського моря вже визнано “безхозними” і відповідно їх найближчим часом буде також “націоналізовано”.

В ЦНС нагадали, що у лютому 2023 року так звані “депутати кримського парламенту” підтримали “націоналізацію” майна іноземних громадян і держав, які вчиняють щодо Кремля недружні дії.