Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За її даними, о 10:30, війська держави-агресора обстріляли, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню селище Черкаське Краматорського району.

Від влучання касетних боєприпасів на городи селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 і 53 років. Ще одна жінка 45 років дістала смертельні поранення у своєму будинку.

Крім того, під час ворожої атаки отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення й черепно-мозкову травму 48-річний громадянин та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок.

Пошкоджено вікна, фасади й паркани щонайменше 9 домоволодінь та автомобіль.