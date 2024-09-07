Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«На Мирівську та Марганецьку громади, що на Нікопольщині, сьогодні ворог скерував важку артилерію. У Марганецькій громаді – вбив 76-річну жінку. Співчуття рідним… Ще одна місцева 60 років постраждала. Загалом у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей», – написав Лисак.

Також він сказав, що по самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.