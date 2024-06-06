У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних.

Про це повідомили у Telegram Селидівської МВА.

Армія РФ обстріляла місто ввечері 5 червня, близько 22:10. На Селидове скинули, ймовірно, дві авіабомби “УМПБ Д-30 СН”.

Шестеро жителів міста поранені, їм надали допомогу та доставили у лікарню, розповіли у МВА.

Також через російський удар пошкодили 13 багатоповерхівок та легкові автомобілі.







Окупанти вдарили авіабомбами по Селидовому на Донеччині: шестеро поранених людей // 4 фото