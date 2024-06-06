Окупанти вдарили авіабомбами по Селидовому на Донеччині: шестеро поранених людей

Про це повідомили у Telegram Селидівської МВА.
Армія РФ обстріляла місто ввечері 5 червня, близько 22:10. На Селидове скинули, ймовірно, дві авіабомби “УМПБ Д-30 СН”.
Шестеро жителів міста поранені, їм надали допомогу та доставили у лікарню, розповіли у МВА.
Також через російський удар пошкодили 13 багатоповерхівок та легкові автомобілі.
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