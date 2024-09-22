Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що ворожий засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також тілесних ушкоджень дістали двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги.
За попередньою інформацією, окупанти завдали удару з використанням “ФАБ-250” з УМПК.
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня війська РФ 25 разів обстріляли на Херсонщині село Томина Балка та його околиці. Через обстріли зафіксували суттєві пошкодження кількох житлових будинків.
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