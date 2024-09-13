Про це повідомила обладміністрація.
У п’ятничний ранок окупанти вдарили по Охтирці КАБом – зафіксовано один вибух.
За попередніми даними, постраждалих немає, через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки російської атаки уточнюються.
Охтирка – місто на півдні Сумської області у близько 40 км від російсько-українського кордону.
Нагадаємо, що раніше на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані.
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