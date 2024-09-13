Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині – били керованою авіабомбою, є руйнування.

Про це повідомила обладміністрація.

У п’ятничний ранок окупанти вдарили по Охтирці КАБом – зафіксовано один вибух.

За попередніми даними, постраждалих немає, через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки російської атаки уточнюються.

Охтирка – місто на півдні Сумської області у близько 40 км від російсько-українського кордону.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані.