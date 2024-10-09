Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За інформацією відомства, обстріл стався приблизно о другій годині ночі, коли російські військові завдали артилерійського удару по закладу. Через цей напад постраждали двоє медиків.
Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування у межах кримінальної справи за фактом порушення законів та звичаїв війни відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.