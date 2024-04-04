Про це у своєму Telegram повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначає, що в результаті обстрілу військами РФ по Харківському району між селами Коротич та Березівкою у тракторі загинув 36-річний співробітник агропідприємства.
Також із пораненнями внаслідок удару госпіталізували двох людей: 55-річного та чоловіка 22 років. Усі під час атаки працювали в полі. Пошкоджено 3 сільгоспмашини.
З якого типу озброєння російська армія здійснила обстріл, не уточнюється.
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