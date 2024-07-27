У суботу, 27 липня, російські війська обстріляли населені пункти Донецької області. Відомо про щонайменше п'ятеро поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

За його словами, щонайменше п’ятеро людей поранено внаслідок ударів по Покровському району.

“На Курахове росіяни скинули авіаційну бомбу ФАБ-500. Внаслідок удару поранено чотири людини, пошкоджено понад десять будинків та інфраструктурний об’єкт, знищено адмінбудівлю”, — зазначив очільник ОВА.

Також Філашкін повідомив про ворожий удар по Мирнограду.

“Мирноград зазнав удару такою самою бомбою — поранена дитина. Пошкоджено близько трьох десятків приватних будинків, зруйновано адмінбудівлю”, — додав посадовець.