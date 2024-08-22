Про це повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін.

“Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури”, – написав він.

Посадовець зазначив, що енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити постачання.

Нагадаємо, що 10 серпня Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про розширення обов’язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру.

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