Про це повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін.
“Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури”, – написав він.
Посадовець зазначив, що енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити постачання.
Нагадаємо, що 10 серпня Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про розширення обов’язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру.
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