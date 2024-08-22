Через удар РФ по об'єкту критичної інфраструктури Херсон частково залишився без світла.

Про це повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін.

“Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури”, – написав він.

Посадовець зазначив, що енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити постачання.

Нагадаємо, що 10 серпня Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про розширення обов’язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру.