Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Спершу він заявив, що окупанти вдарили по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова, але потім уточнив, що від удару постраждав район житлової забудови.

“Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило”, – йдеться у повідомленні.

Згодом очільник області Олег Синєгубов повідомив, що вибуховою хвилею було пошкоджено скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу.

Вказано, що о 15:53 у місті лунав вибух.