Ввечері у суботу, 14 вересня, російські загарбники обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області. В результаті влучення снарядів по одному із підприємств області загинули люди.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

“Росіяни знов завдали удару по області. На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду. Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Всі загиблі — співробітники цього підприємства”, — повідомив очільник ОВА.

Вночі, через масований обстріл росіян, зазнали руйнувань приватні будинки жителів Оріхівської громади. Також відомо про одного загиблого — чоловіка 1976 року народження.

За даними Федорова, впродовж минулої доби окупанти 317 разів били по восьми населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.