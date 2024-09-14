Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
За його словами, сьогодні о 12:15 окупанти вдарили з РСЗВ “Торнадо – С” по селі Піски-Радьківські Ізюмського району. Внаслідок чого загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники.
Також поранення отримали двоє цивільних — чоловік та жінка. Їх госпіталізували до медичного закладу.
Нагадаємо, сьогодні ввечері російські загарбники обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області. В результаті влучення снарядів по одному із підприємств області загинули люди.
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