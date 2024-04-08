Про це повідомив начальник Донецької МВА Вадим Філашкін.

“Армія РФ поцілила в багатоквартирний будинок у Селидовому на Донеччині. Там щонайменше і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччинтроє поранених”, — уточнив Філашкін.

Що відомо про обстріли Селидового у Донецькій області

Це вже вдруге армія РФ обстрілює Селидове цього місяця. Попередню атаку місто пережило 3 квітня.

Тоді військові РФ, за повідомленням поліції, випустили п’ять ракет С-300: поцілили у район, в якому розташовані житлові будинки, адміністративні будівлі, а також Алея слави загиблих воїнів.

Селидове розташоване за понад 30 кілометрів на захід від окупованої Авдіївки.