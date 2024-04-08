Про це повідомив начальник Донецької МВА Вадим Філашкін.
“Армія РФ поцілила в багатоквартирний будинок у Селидовому на Донеччині. Там щонайменше і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччинтроє поранених”, — уточнив Філашкін.
Що відомо про обстріли Селидового у Донецькій області
Це вже вдруге армія РФ обстрілює Селидове цього місяця. Попередню атаку місто пережило 3 квітня.
Тоді військові РФ, за повідомленням поліції, випустили п’ять ракет С-300: поцілили у район, в якому розташовані житлові будинки, адміністративні будівлі, а також Алея слави загиблих воїнів.
Селидове розташоване за понад 30 кілометрів на захід від окупованої Авдіївки.
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