Про це повідомили в обласній прокуратурі.

“За даними слідства, 30 листопада 2024 року близько 11:15 російські військові вкотре атакували одну із зупинок у селищі Антонівка. Внаслідок артобстрілу загинув чоловік та жінка, ще одна цивільна отримала поранення та була госпіталізована”, — йдеться в дописі.