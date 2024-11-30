Про це повідомили в обласній прокуратурі.
“За даними слідства, 30 листопада 2024 року близько 11:15 російські військові вкотре атакували одну із зупинок у селищі Антонівка. Внаслідок артобстрілу загинув чоловік та жінка, ще одна цивільна отримала поранення та була госпіталізована”, — йдеться в дописі.
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