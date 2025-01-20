Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) у своєму Telegram-каналі, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих серед мирного населення немає.
Внаслідок обстрілу пошкоджено:
- житлові багатоповерхові будинки;
- один з інфраструктурних об’єктів.
На місці події працюють аварійні служби, триває уточнення інформації щодо наслідків атаки.
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