У суботу, 5 жовтня, російські війська вкотре атакували Херсон з безпілотника. Внаслідок ворожої атаки четверо місцевих мешканців отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у Telegram-каналі.

“Окупанти атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсона. Постраждали троє людей. Вибухових травм та осколкових поранень дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час удару постраждалі перебували на вулиці. Усіх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок скидання вибухівки з БпЛА у Дніпровському району. Ним виявився 60-річний чоловік. Він дістав уламкове поранення плеча й нині перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли село Мала Токмачка Запорізької області. Внаслідок удару загинули двоє місцевих мешканців.