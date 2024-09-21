Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Зо два десятки атак від ранку – артилерією та дронами. Цілий день від ворожого терору потерпала Нікопольщина – райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Понівечені авто, ЛЕП та газогони. Люди цілі”, — написав він.

Крім цього, за його словами, продовжується ліквідація наслідків нічної атаки по Кривому Рогу. В місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків. 17-річного постраждалого перевели на амбулаторне лікування. Ще двоє поранених – досі в лікарні.