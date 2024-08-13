Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що впродовж трьох тижнів вихованці проходитимуть навчання з військової тактики, опановуватимуть стрілецьку зброю, отримають чергову порцію пропагандистських настанов.
“У такий спосіб ворог активно готує мобілізаційний ресурс для своєї терористичної армії”, — наголошують в ЦНС.
Як відомо, раніше партія дітей із тимчасово окупованої Херсонщини поїхала у Калмикію, щоб в межах “Патріотичної Зарніци 2.0” навчитися управляти безпілотниками на полі бою. Для цього росіяни забезпечили табір БпЛА, які використовують у війні проти України.
ЦНС нагадує, що залучення дітей окупаційною владою до загарбницької політики перечить міжнародному праву і передбачає відповідальність за цей злочин.
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