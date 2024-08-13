Псевдовлада тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправила у російський оборонно-спортивний табір “Авангард” 11 юнаків та дівчат. Це вже третя група українських дітей, які проходять військовий вишкіл у спеціалізованому літньому таборі на території РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що впродовж трьох тижнів вихованці проходитимуть навчання з військової тактики, опановуватимуть стрілецьку зброю, отримають чергову порцію пропагандистських настанов.

“У такий спосіб ворог активно готує мобілізаційний ресурс для своєї терористичної армії”, — наголошують в ЦНС.

Як відомо, раніше партія дітей із тимчасово окупованої Херсонщини поїхала у Калмикію, щоб в межах “Патріотичної Зарніци 2.0” навчитися управляти безпілотниками на полі бою. Для цього росіяни забезпечили табір БпЛА, які використовують у війні проти України.

ЦНС нагадує, що залучення дітей окупаційною владою до загарбницької політики перечить міжнародному праву і передбачає відповідальність за цей злочин.