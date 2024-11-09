У суботу, 9 листопада, орієнтовно об 11:00 російські війська завдали авіаційний удар по м. Купʼянськ Харківської області. Поранення отримав 61-річний чоловік. Ще двоє людей – чоловік та жінка – внаслідок обстрілу загинули на місці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що внаслідок ворожого авіаудару було пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, а також зруйновано 15 гаражів. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.

Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. Люди загинули на місці, а їх тіла сильно обгоріли. Правоохоронці встановлюють особи загиблих.

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинула одна людина, 13 постраждали. Серед поранених – двоє дітей 2020 та 2008 років народження.