Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що внаслідок ворожого авіаудару було пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, а також зруйновано 15 гаражів. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.
Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. Люди загинули на місці, а їх тіла сильно обгоріли. Правоохоронці встановлюють особи загиблих.
Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинула одна людина, 13 постраждали. Серед поранених – двоє дітей 2020 та 2008 років народження.
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