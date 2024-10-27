Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Один із БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці”, — написав він.

Також він написав, що двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали.