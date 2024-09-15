Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, наразі відомо про щонайменше 25 поранених, троє з них — діти.
Удари були близько 15:17, пролунало щонайменше три вибухи.
Один з ударів по Харкову прийшовся на багатоповерховий житловий будинок, є пожежа та руйнування.
Оновлення: До 28 зросла кількість поранених у Харкові внаслідок удару РФ по місту, повідомив міський голова Терехов.
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