Один з ударів по Харкову прийшовся на багатоповерховий житловий будинок, зайнялася пожежа, серед постраждалих є діти.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі відомо про щонайменше 25 поранених, троє з них — діти.

Удари були близько 15:17, пролунало щонайменше три вибухи.

Один з ударів по Харкову прийшовся на багатоповерховий житловий будинок, є пожежа та руйнування.

Оновлення: До 28 зросла кількість поранених у Харкові внаслідок удару РФ по місту, повідомив міський голова Терехов.