Один з ударів по Харкову прийшовся на багатоповерховий житловий будинок, зайнялася пожежа, серед постраждалих є діти.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі відомо про щонайменше 25 поранених, троє з них — діти.

Удари були близько 15:17, пролунало щонайменше три вибухи.

Один з ударів по Харкову прийшовся на багатоповерховий житловий будинок, є пожежа та руйнування.

Оновлення:

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! Станом на 20:23 кількість постраждалих — 42 людей, повідомила обласна прокуратура.

! Станом на 21:08 з-під завалів деблокували тіло жінки, — повідомила обласна прокуратура.