Тривога в Києві тривала понад 5 годин, попередньо — без руйнувань і поранених.

Про це повідомили в Київській МВА.

За її даними, Сили ППО знешкодили всі дрони над Києвом та на підступах до міста.

“Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих”, — йдеться в дописі.