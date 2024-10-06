Про це повідомили в Київській МВА.
За її даними, Сили ППО знешкодили всі дрони над Києвом та на підступах до міста.
“Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих”, — йдеться в дописі.
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