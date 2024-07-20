У ніч проти 20 липня російські війська атакували системи передачі електроенергії у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Зазначається, що в результаті атаки знеструмлювалися промислові й побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини. На ранок у більшості з них електропостачання відновили, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Додамо, за інформацією Повітряних Сил ЗС України цієї ночі противник завдав удару по території України трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М», однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та застосував один безпілотник невстановленого типу. Під атакою перебували Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.