Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
“Вночі оборонці неба збили над областю два “Шахеди” – у Дніпровському та Синельниківському районах. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог застосовував дрони-камікадзе й артилерію. Під ударом – Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади”, – зазначив він.
Лисак наголосив, що внаслідок обстрілу загинув чоловік.
“У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка”, – уточнив очільник ОВА.
Також він додав, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт та адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще п’ять – понівечені. Побиті два дачні будинки, дві господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються.
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