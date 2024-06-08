Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

“Вночі оборонці неба збили над областю два “Шахеди” – у Дніпровському та Синельниківському районах. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог застосовував дрони-камікадзе й артилерію. Під ударом – Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади”, – зазначив він.

Лисак наголосив, що внаслідок обстрілу загинув чоловік.

“У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка”, – уточнив очільник ОВА.

Також він додав, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт та адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще п’ять – понівечені. Побиті два дачні будинки, дві господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються.