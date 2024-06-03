Про це повідомив у Фейсбуці начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
“Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді – щонайменше пʼять. Сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються”, – йдеться у дописі.
Поранення дістали двоє цивільних – чоловік та жінка, розповів Синєгубов.
За його даними, пошкоджені будинки бази відпочинку.
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