Внаслідок ракетних ударів Росії по Зміївській громаді Чугуївського району загинув чоловік, дістали поранення ще двоє людей.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді – щонайменше пʼять. Сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються”, – йдеться у дописі.

Поранення дістали двоє цивільних – чоловік та жінка, розповів Синєгубов.

За його даними, пошкоджені будинки бази відпочинку.