За неділю, 30 червня, кількість боєзіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільш активні загарбники на Покровському напрямку – від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Зараз там точаться дев’ять боїв біля Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На Харківському напрямку агресор намагався атакувати вісім разів. Тривають бої в районі Вовчанська. Противник активно застосовує авіацію з території РФ, бомбардуючи райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ. Тривають бої біля Синьківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Невського та Торського. Загальна кількість боєзіткнень досягла 11. На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до шести. Триває бій неподалік Південного.

Додались по дві ворожих спроби атакувати на Курахівському та Времівському напрямках. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.