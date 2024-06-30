Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
На Харківському напрямку агресор намагався атакувати вісім разів. Тривають бої в районі Вовчанська. Противник активно застосовує авіацію з території РФ, бомбардуючи райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.
На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ. Тривають бої біля Синьківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Невського та Торського. Загальна кількість боєзіткнень досягла 11. На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до шести. Триває бій неподалік Південного.
Додались по дві ворожих спроби атакувати на Курахівському та Времівському напрямках. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
- Генштаб: Покровський напрямок — найгарячіший, ЗСУ відбили 27 атак
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- Окупанти збільшили кількість атак на Харківському та Куп’янському напрямках, — Генштаб