Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

Він зазначив, що в одному з сіл Бериславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. 

“Також пошкоджено Пункт Незламності, автобус та навколишні будинки”, додав Прокудін.

За словами посадовця, потерпілих серед місцевих жителів немає.

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Львівську область. Внаслідок падіння уламків «Шахеда» здійнялась пожежа на складах поблизу села Малехів.

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