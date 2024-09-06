Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
Він зазначив, що в одному з сіл Бериславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань.
“Також пошкоджено Пункт Незламності, автобус та навколишні будинки”, – додав Прокудін.
За словами посадовця, потерпілих серед місцевих жителів немає.
Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Львівську область. Внаслідок падіння уламків «Шахеда» здійнялась пожежа на складах поблизу села Малехів.
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