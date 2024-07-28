Від самого ранку неділі, 28 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — діти.

Про це повідомляють Херсонська ОВА та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За даними очільника МВА, близько 7-ї ранку росіяни завдали масованого удару по передмістю Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.

Обласна адміністрація уточнила, що у селищі Комишани постраждала родина, серед них — двоє дітей.

“Вибухову травму, поранення обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик”, — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у дівчинки діагностована вибухова травма та струс головного мозку, а у хлопчика — ще й травма живота та поранення ноги. Дітей доправили до лікарні. Старший хлопчик у важкому стані. Стан дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, у ще однієї постраждалої жінки віком 75 років діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. У селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого у Комишанах — вибухову травму та контузію отримав 16-річний хлопець. Він самостійно звернувся до лікарні за допомогою.

За даними Мрочка, загалом за минулу добу російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Антонівці. Було пошкоджено три багатоповерхівки та чотири приватних будинки, освітній заклад, дві адмінбудівлі та газову трубу.