Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.
“Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу”, — йдеться у дописі.
За словами очільника ОВА, у місті пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.
Філашкін вкотре наголосив на важливості вчасної евакуації, яка може врятувати життя.
Нагадаємо, днями глава Донецької ОВА казав про те, що у Торецьк Донецької області намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи, однак ЗСУ їх знищують і вибивають за межі міста. У місті досі залишається близько 1,7 тисячі цивільних, однак завозити до них гуманітарну допомогу вкрай складно.
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