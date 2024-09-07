У суботу, 7 вересня, російські загарбники обстріляли з авіації місто Костянтинівка Донецької області. У результаті атаки загинули три людини, ще троє поранені.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

“Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу”, — йдеться у дописі.

За словами очільника ОВА, у місті пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.

Філашкін вкотре наголосив на важливості вчасної евакуації, яка може врятувати життя.

Нагадаємо, днями глава Донецької ОВА казав про те, що у Торецьк Донецької області намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи, однак ЗСУ їх знищують і вибивають за межі міста. У місті досі залишається близько 1,7 тисячі цивільних, однак завозити до них гуманітарну допомогу вкрай складно.