Про це повідомляє бригада Нацполіції «Лють» й показує детально відзняті з повітря руїни міста на півночі Харківщини, в якому до війни жило 19 тисяч мешканців.

Нагадаємо, станом на 1 червня, за інформацією речника оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” підполковника Назар Волошин в ефірі телемарафону, Вовчанськ на півночі Харківщини приблизно на 70% під контролем українських сил. Зараз там тривають жорсткі бої з російськими загарбниками.

За словами Волошина, сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем. Також українські сили тримають під вогневим контролем річку Вовча й докладають зусиль, щоб противник не перейшов на той бік річки.