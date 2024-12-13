Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Протягом останньої доби українські військові ліквідували 5 танків, 31 бойову броньовану машини та 6 артсистем.

Окрім того, українські військові знищили 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 50 одиниць автомобільної техніки.

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