Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Протягом останньої доби українські військові ліквідували 5 танків, 31 бойову броньовану машини та 6 артсистем.
Окрім того, українські військові знищили 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 50 одиниць автомобільної техніки.
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