Росіяни вдалися до нових методів мобілізації. Тепер вони пропонують списати борги банківським боржникам в обмін на контракт з російською армією.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Для виконання мобілізаційного плану на тимчасово окупованих територіях росіяни телефонують боржникам та їхнім родичам, обіцяючи пробачити кредити, якщо хтось із них піде служити.

“Кремль завжди використовував бідність, яку сам створює, для вербування. Але навіть під тиском кількість охочих воювати на боці окупантів залишається критично низькою”, — зазначають в ЦНС.

Спротив нагадає, що примус до участі у війні проти своєї країни — це злочин проти міжнародного права й всі причетні до вербування понесуть покарання.

Нагадаємо, на росіяни на ТОТ зіткнулися з дефіцитом кадрів у своїх репресивних структурах і тепер намагаються заповнити його молоддю.