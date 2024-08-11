Речник ЗСУ повідомив, що Росія щодня застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. Зокрема, 10 серпня було скинуто 536 боєприпасів, з яких 11 містили отруйні речовини.

Про це сказав речник ЗСУ Дмитро Лиховій.

Російські окупанти щодня застосовують боєприпаси з отруйними речовинами проти українських військових, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання “Таврія” Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що з 536 боєприпасів, скинутих з дронів, 11 містили отруйні речовини. Інформація про використання хімічної зброї передається силам підтримки для аналізу, а потім міжнародним організаціям.

Лиховій також підкреслив, що безпілотники використовуються на фронті так само часто, як і артилерія, але дрони скидають лише один боєприпас за раз.