Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.
“Росіяни використовують ЗАЕС в якості території, на якій навчають пілотів FPV-дронів”, — розповів він.
Щобільше, за даними Коваленка, ці пілоти тероризують обстрілами Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон.
“Фактично для Росії ЗАЕС є прикриттям”, — констатував військовий.
- У нас є інформація, що росіяни хочуть атакувати три українські АЕС, — Зеленський
- Росія готується вдарити по ядерних об’єктах України, — МЗС
- Попри візит МАГАТЕ окупанти використовують ЗАЕС як склад боєприпасів