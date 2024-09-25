Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

“Росіяни використовують ЗАЕС в якості території, на якій навчають пілотів FPV-дронів”, — розповів він.

Щобільше, за даними Коваленка, ці пілоти тероризують обстрілами Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон.