Росіяни вигадали новий спосіб нажитися на мешканцях тимчасово окупованих територій. Тепер працівники газових компаній обходять будинки та квартири й беруть оплату за оформлення договорів на комунальні послуги.

Про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“В Мелітополі “десь зникли” кошти з рахунків за інтернет. Обуреним мешканцям пояснили – кошти зняли “в головній конторі”. Про повернення вкраденого не йдеться”, – йдеться у дописі.

Федоров зазначив, що працівники газової служби обходять будинки та квартири й змушують укладати договори на обслуговування газового обладнання.

“Ціни вигадують на ходу – різниця вартості при укладанні договору вдома і в офісі газової служби – до 1000 рублів”, – зауважує керівник ОВА.

Він наголошує на тому, що “дешева комуналка”, якою мешканців ТОТ намагалися змусити любити окупаційний порядок, виявилася черговою брехнею від окупантів й дорого обходиться нашим людям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни міняють етнічний склад мешканців окупованих територій Запорізької області. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, на ТОТ вже працюють тисячі завезених будівельників, лікарів, вчителів. Багато з них мріє залишитися на цій території назавжди, вважає Федоров.