Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що чергова партія обсягом вісім тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.
“Загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн”, — йдеться у повідомленні.
У ЦНС розповіли деталі самого процесу викрадення українського зерна. За їх інформацією, росіяни збирають зерно у місцевих аграріїв вдаючись до шантажу.
“Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його”, — уточнив ресурс.
ЦНС наголошує, що такі дії Росії є частиною її політики з пограбування українських ресурсів на окупованих територіях, що призводить до значних економічних втрат для України й посилює гуманітарну кризу в регіоні.
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