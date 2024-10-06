Російські загарбники здійснили чергову крадіжку українського зерна. Цього разу рашисти через Маріуполь вивезли до Росії партію об'ємом вісім тисяч тонн.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що чергова партія обсягом вісім тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

“Загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн”, — йдеться у повідомленні.

У ЦНС розповіли деталі самого процесу викрадення українського зерна. За їх інформацією, росіяни збирають зерно у місцевих аграріїв вдаючись до шантажу.

“Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його”, — уточнив ресурс.

ЦНС наголошує, що такі дії Росії є частиною її політики з пограбування українських ресурсів на окупованих територіях, що призводить до значних економічних втрат для України й посилює гуманітарну кризу в регіоні.