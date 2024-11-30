Російські війська продовжують поступове просування у Донецькій області. За останніми даними, вони захопили ще три населені пункти, а саме Жовте, Пустинка та Роздольне.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне, а також просунувся біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому”, — йдеться у повідомленні.

Напередодні аналітики писали про те, що росіяни активізували штурмові дії на західних околиць села Трудового, що у Покровському районі Донецької області.

“На жаль, кацапи мають просування в даному районі і все ближче підбираються до ключового населеного пункту “кишені” — села Успенівка. Кількість залучених ресурсів ворога величезна…”, — зазначає DeepState.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку впродовж минулої доби агресор 34 рази атакував позиції українських сил в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.