За минулу добу, 2 листопада, російські війська обстріляли десять населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 266 ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські війська здійснили чотири авіаційні удари по Лобковому, П’ятихатках, Новодарівці та Малій Токмачці.

Ще дев’ять обстрілів противник зробив з РСЗВ, накривши Малу Токмачку, Роботине, Новодарівку та Оріхів.

Також росіяни завдали 129 артобстрілів по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки та Преображенки.

Крім того, 124 безпілотники різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку.

“Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”, – наголосив Федоров.

Додамо, що 1 листопада окупанти завдали 237 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області.