Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Розлив, Комишани, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Берислав, Качкарівка, Осокорівка, Тягинка, Одрадокам’янка, Козацьке та місто Херсон.

“Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Через російську агресію 5 людей дістали поранення”, — зазначив він.

Також Прокудін додав, що окупанти понівечили складське приміщення, гараж, тролейбус та приватні автомобілі.

Додамо, що за минулу добу російські війська обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 433 удари. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, а через атаку росіян на Запоріжжя дістав поранення 11-річний хлопчик.