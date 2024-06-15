Російські війська за минулу добу завдали ударів по 18 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Тягинка, Дудчани, Станіслав, Велетенське, Качкарівка, Олександрівка, Білозерка, Берислав, Янтарне, Бургунка, Кізомис, Ольгівка, Львове, Токарівка, Придніпровське, Новодмитрівка й місто Херсон.

Армія РФ поцілила в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодила сім приватних будинків. Зафіксовані також влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор і приватне авто.

“Через російку агресію одна людина загинула, ще одна — дістала поранення”, — констатував Прокудін.