Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

«Протягом доби відбулося загалом 111 бойових зіткнень. Також за минулу добу російські терористи завдали одного ракетного та 44 авіаційні удари. Зокрема, застосували 47 керованих авіаційних бомб, здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Зокрема, 131 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню», – повідомив Ковальов.

Він поінформував, що на Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. На цьому напрямку, за його словами, відбулося 5 бойових зіткнень.

Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога в районі Синьківки, Чернещини, Дружелюбівки, Степової, Новоселівки Харківської області, Стельмахівки Луганської області.

Ковальов поінформував, що на Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районі Невського та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка.

Також Ковальов повідомив, що на Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб російських окупантів прорвати оборону українських військ, а на Торецькому напрямку противник здійснив дві безуспішні спроби прорвати оборону українських військ у районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 32 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, Уманське, Яснобродівка, Невинське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Кухарівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка, де російські загарбники 10 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень в районі Малих Щербаків, Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські війська намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські загарбники здійснили 4 атаки на позиції Сил оборони України.