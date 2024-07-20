За минулу добу, 19 липня, окупанти завдали 362 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Постраждалих серед мирних жителів немає, але є повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що російська війська здійснили п’ять авіаційних ударів по Роботиному, Кам’янському та Лобковому. Із застосуванням 173 БпЛА різної модифікації росіяни атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

“7 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 177 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки, Левадного та Затишшя”, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, надійшло дев’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.