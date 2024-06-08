Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 59 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Також було знищено сім крилатих ракет, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також десять одиниць спеціальної техніки.
Нагадаємо, днями президент Росії Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно в Україні. Ця цифра, за висновком Інституту вивчення війни (ISW), приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.
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