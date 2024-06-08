Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2024-го орієнтовно склали 517 290 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 59 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також було знищено сім крилатих ракет, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також десять одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, днями президент Росії Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно в Україні. Ця цифра, за висновком Інституту вивчення війни (ISW), приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.