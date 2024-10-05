Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

За його даними, ворожі війська здійснили дев’ять авіаційних ударів по Кушугуму, Новояковлівці, Комишувасі, Степногірську, Приморському, Оріхову, Новоандріївці та Левадному. Шістьма обстрілами з РСЗВ росіяни накрили Роботине та Новоандріївку.

Крім того, 140 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. А ще 245 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

“Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”, — зазначив Федоров.