Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
За його даними, ворожі війська здійснили дев’ять авіаційних ударів по Кушугуму, Новояковлівці, Комишувасі, Степногірську, Приморському, Оріхову, Новоандріївці та Левадному. Шістьма обстрілами з РСЗВ росіяни накрили Роботине та Новоандріївку.
Крім того, 140 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. А ще 245 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
“Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”, — зазначив Федоров.
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