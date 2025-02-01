Про це повідомляють аналітики DeepState.

“Ворог окупував Новомлинськ, а також просунувся біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку грудня 2024 року Сили Оборони ліквідували один із ворожих плацдармів, що сформувався в селі Новомлинськ. Після цього основна увага була зосереджена на іншому плацдармі в районі Масютівки, який наразі розширився аж до Дворічної, і противник поступово закріплює свої позиції.

“Дане позначення на мапі в Новомлинську є більш уточненням, а не “новим” просуванням, адже зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому. Ми сподівалися, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення. Ми неодноразово звертали увагу на проблему на даній ділянці, яка утворилася ще на початку і стала наслідком просувань ворога, а сьогодні вона прогресує”, — зауважили аналітики.