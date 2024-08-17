У Красногорівці Донецької області окупанти змушені заповнювати нестачу особового складу для оборони пияками та порушниками дисципліни.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

Партизани доповідають, що в населеному пункті Красногорівка Донецької області російським загарбникам не вистачає особового складу для оборони напрямку, тому вони змушені шукати поповнення, зокрема, серед тих, хто зловживає спиртними напоями.

“У підрозділі на штурми у Курській області намагаються зібрати боєздатних військовослужбовців. А ось для оборони позицій бригади на Донецькому напрямі – з-поміж алкоголіків та порушників дисципліни”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що будь-який військовослужбовець від рядового до офіцера за появу у неохайному вигляді автоматично буде відправлений до штурмових загонів.

“Поки на цьому напрямку чекали підкріплення, щоб закрити дірку, особовий склад у наказовому порядку почали відправляти партіями на спробу закрити дірки на Курському напрямку”, – зауважують представники руху “Атеш”.