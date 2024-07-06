У Мелітополі священники російської православної церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу в ряди армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Акція, яку масштабно розгорнули на тимчасово окупованому Запоріжжі московські попи, вкотре підтверджує людиноненависницьку політику Росії. У Мелітополі священники російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, закликають дітей до вступу в ряди армії РФ. А поки ще дітки підростають, вчать їх вбивати усіх, хто протистоїть окупації України”, — йдеться у повідомленні ЦНС.

У Спротиві також повідомили, що російські загарбники навчають дітей володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу та проводять політінформацію.

“Це свідчить про злочинну політику РФ з мілітаризації та пропаганди серед молоді”, — додали у Центрі національного спротиву.

В ЦНС наголошують, що такі заходи зі сторони “фсбешників у рясах” стали вже системними й тому особливо небезпечними у плані промивання мізків молодих людей.

“Попи чітко працюють за кремлівськими методичками і не соромляться використовувати духовні цінності для переконань стати мʼясом для путінської армії вбивць та ґвалтівників”, — резюмують в Спротиві.