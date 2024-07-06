Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Акція, яку масштабно розгорнули на тимчасово окупованому Запоріжжі московські попи, вкотре підтверджує людиноненависницьку політику Росії. У Мелітополі священники російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, закликають дітей до вступу в ряди армії РФ. А поки ще дітки підростають, вчать їх вбивати усіх, хто протистоїть окупації України”, — йдеться у повідомленні ЦНС.
У Спротиві також повідомили, що російські загарбники навчають дітей володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу та проводять політінформацію.
“Це свідчить про злочинну політику РФ з мілітаризації та пропаганди серед молоді”, — додали у Центрі національного спротиву.
В ЦНС наголошують, що такі заходи зі сторони “фсбешників у рясах” стали вже системними й тому особливо небезпечними у плані промивання мізків молодих людей.
“Попи чітко працюють за кремлівськими методичками і не соромляться використовувати духовні цінності для переконань стати мʼясом для путінської армії вбивць та ґвалтівників”, — резюмують в Спротиві.
- Росіяни вербують підлітків на фейкових медіа й залучають їх до пропагандистської роботи, — ЦНС
- Росіяни вербують білоруську молодь до збирання БПЛА, — Центр спротиву
- Або паспорт, або високі ціни на комуналку: паспортизація на ТОТ в РФ